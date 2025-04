66 mila colonnine in Italia: la ricarica c’è

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

66 mila colonnine in Italia: un numero più che sufficienti per un parco circolante di auto alla spina ancora modesto. Nelle autostrade superata quota 1.100.

66 mila colonnine, la Lombardia resta largamente la più servita

L’ultimo rilevamento, al 31 marzo, è stato effettuato da Motus-e e parla di 65.992 colonnine attive, 11.828 in più rispetto a un anno primo e 1.601 in più rispetto al 31/12. Altro dato positivo: il tasso dei punti di ricarica installati, ma in attesa di connessione, è diminuito al 15,8%. Ma resta ancora molto lavoro da fare per velocizzare le procedure autorizzative e aumentare la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo.

Crescono anche i punti di ricarica sulle autostrade, fondamentali per abbattere i tempi nei viaggi lunghi: al 31 marzo 1.108 unità (dalle 942 del marzo 2024 e le 559 del marzo 2023). L’86% è di tipo veloce in corrente continua e il 64% supera i 150 kW di potenza. Il 45,5% delle aree di servizio autostradali è ora dotato di colonnine.

Tra le regioni, la Lombardia resta prima con 13.306 punti di ricarica, +3.148 negli ultimi 12 mesi, seguita da Lazio (7.040 punti, +1.899) e Piemonte (6.351 punti, +510). Bene anche Veneto (6.031 punti, +864) ed Emilia-Romagna (5.225, +709).

Pressi: “Siamo tra i migliori in Europa in rapporto al circolante”

Tra le Province, Roma si attesta nuovamente al primo posto per punti di ricarica installati (5.605 punti, +1.599 nei 12 mesi), seguita da Milano(4.414 punti, +1.168 nei 12 mesi), Napoli (3.046 punti, +367 nei 12 mesi), Torino (2.903 punti, +474 nei 12 mesi) e Brescia (1.867 punti, +267 nei 12 mesi).

“Grazie all’impegno e ai massicci investimenti degli operatori della ricarica, l’infrastrutturazione del Paese per la mobilità elettrica ha raggiunto la Fase 2”, osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi. “L’enorme crescita dei punti di ricarica degli ultimi anni ci pone tra i migliori in Europa in rapporto ai km di rete stradale e al circolante elettrico. L’obiettivo ora è ripartire da questa solida ossatura per continuare a installare e a migliorare l’esperienza di ricarica a 360° gradi. Lavorando sugli hub ad alta potenza e sulla capillarità e omogeneità della rete… Accelerando al tempo stesso l’implementazione di tecnologie sempre più evolute al servizio degli automobilisti”.

