50mila km con la VW ID.3: pregi e difetti

50mila km con la VW ID.3: 18 mesi di utilizzo per saggiarne pregi e difetti. Che cosa è emerso? Quali sono i limiti? Che cosa potrà migliorare e cosa no? Per chi la ID.3 può essere una scelta valida e chi dovrebbe invece guardare altrove?

50mila km con la VW ID.3 / Abitabilità al top

Pur avendo dimensioni molto simili a quelle di una media del segmento C, quella della Golf, – ha un’abitabilità nettamente superiore. La differenza è lampante se la mettiamo a confronto con quella della e-Golf che ho guidato per i due anni precedenti. Questo grazie al passo molto più lungo e all’assenza di un tunnel centrale). Anche le ampie vetrate contribuiscono a conferirle un senso di spazio. Peccato per l’assenza di un vano anteriore dove poter riporre i cavi di ricarica. Per quelli standard c’è un pozzetto nel bagagliaio, ma se ad esempio si gira con il kit Juice Booster II, non c’è abbastanza spazio per riporlo. Voto complessivo: 8,5.

50mila km con la VW ID.3: grande piacere di guida, anche in difficili condizioni

(Grazie alla trazione posteriore, ha un’ottima capacità di scaricare i cavalli a terra, anche in condizioni di scarsa aderenza. E in inverno sulle strade di Trentino e Alto Adige l’ho molto apprezzato. Ho guidato l’auto anche su strade innevate e con pendenze importanti senza la minima difficoltà. Certo, è innegabile, una trazione integrale mi avrebbe dato ancora qualcosa in più, ma ho raggiunto mete che a una trazione anteriore sarebbero state precluse. La taratura delle sospensioni mi è molto piaciuta. E’ un equilibratissimo bilanciamento tra confort e “sportività”. La mia ID.3 monta cerchi da 19 pollici e pneumatici Bridgestone LM005(invernali) e Michelin e-Primacy (estive, che rimonterò tra pochi giorni). Davvero difficile, a mio avviso, fare di meglio senza ricorrere a sospensioni a controllo elettronico comunque disponibili su altre versioni.Grande piacere di guida, per certi versi molto simile a quello che provi sulla cugina Golf nella versione GTD. ID.3. In questa versione, è appena più cedevole e meno precisa nell’impostazione delle curve. Ma è forte di qualcosa che Golf GTD non ha: la trazione posteriore e tutto ciò che questa porta con sé. Senza dimenticare, in città, il vantaggio di una manovrabilità record, con un raggio di sterzata di poco superiore ai 10 metri. Voto complessivo: 9.

Meno di 4 euro/100km, con tanta autostrada!

AUTONOMIA – Il voto è influenzato da quello che amo definire “ecosistema” di inserimento dell’auto . Impensabile, nella maggioranza dei casi, guidare un’elettrica senza poter ricaricare nei luoghi dove trascorri la maggior parte delle ore. Ma, se possiamo garantire questo, e se la percorrenze giornaliere sono inferiori ai 280/300 km , non dobbiamo preoccuparci di nulla. Se non di dedicare qualche secondo a inserire e disinserire la spina. Voto complessivo 8.

– Il voto è influenzato da quello che amo definire . Impensabile, nella maggioranza dei casi, guidare un’elettrica senza poter ricaricare nei luoghi dove trascorri la maggior parte delle ore. Ma, se possiamo garantire questo, e se la percorrenze giornaliere sono inferiori , non dobbiamo preoccuparci di nulla. Se non di dedicare qualche secondo a inserire e disinserire la spina. CONSUMI – il consumo medio nei primi 50.000 km è stato di 17,8 kWh/100km. Con picchi massimi di 25 kWh/100km in autostrada con temperature sotto zero e tanta salita (20 kWh/100km il valore tipico a 130 km/h in piano). E valori anche inferiori a 10 kWh/100km con temperature miti in città. 17,8 kWh/100km di media, vista la tanta autostrada nel mio utilizzo (e ricariche casalinghe), significano un costo medio di poco meno di 4 euro/100km. Ai costi attuali del gasolio, come dire un consumo di 2 litri per 100 km. Si può migliorare ancora, ma è un buon punto di partenza. Voto complessivo: 8,5.

Gli assemblaggi sono ok, ma i materiali…

Gli assemblaggi sono ben eseguiti. Non ci sono scricchiolii e si viaggia nel silenzio. Ma se osserviamo bene i materiali, non c’è certo la qualità alla quale le ultime generazioni di Golf ci avevano abituato. Questo in realtà è parzialmente vero anche per l’ultima serie di Golf. Ma in ID.3 è forse ancora più evidente. Si è optato per materiali più economici. Senza penalizzare la durevolezza o caratteristiche di resistenza strutturale: le plastiche hanno resistito molto bene, senza deformazione alcuna, anche a sbalzi termici molto importanti. Un po‘ meno bene la resistenza all’abrasione di alcune plastiche del bagagliaio. Ma nulla di grave.

Il vero tallone d’achille? Il software, ma non quello che pensate voi…l

GESTIONE DELLE LUNGHE PERCORRENZE – Premessa: la ID.3 non nasce come “animale da autostrada”, passatemi questa espressione. E certamente, uno dei suoi più grandi limiti è dato proprio dalla gestione degli spostamenti a lungo raggio, che richiedono ricariche intermedie. Mi spiego meglio. Il ferro c’è. C’è tutto. Ed è sostanzioso, molto ben progettato, come da tradizione della casa di Wolfsburg. Nel mio test di 1.268 km in un giorno a bordo di ID.3, si è visto chiaramente. La tecnica è solida. L’auto mantiene le promesse in termini di performance di ricarica, anche se messa sotto stress. E questo è un ottimo punto di partenza. Ma non basta. L’auto elettrica è un prodotto rivoluzionario, che non può essere pensato in modo svincolato dal suo software di gestione. Una buona auto elettrica, che si utilizza con soddisfazione anche nelle lunghe distanze, deve poter godere di un software all’altezza. E su questo Volkswagen deve migliorare molto. E non mi riferisco ai problemi di gioventù dell’elettronica di bordo, che, è vero, per molti mesi ha causato più di qualche difficoltà a molti, me compreso. Peccati veniali, per la maggior parte risolti di aggiornamenti OTA (over the air, da remoto).

Ottima auto anche per le distanze, ma senza un buono strumento di pianificazione…

Mi riferisco piuttosto all’assenza, ancora ad oggi, di un valido sistema di pianificazione dei viaggi. Che consenta anche a un neofita di mettersi alla guida, impostare una destinazione a 500 km di distanza e doversi preoccupare solo di seguire le indicazioni dell’auto. Ecco, questo ancora manca. Il sistema di navigazione di bordo programma le soste per la ricarica, ma ahimè non lo fa in modo corretto. Non dispone o non tiene conto delle informazioni aggiornate circa la presenza delle colonnine FAST o ultra FAST lungo il percorso. O, per qualche ragione, non effettua le connessioni giuste. E, anche quando lo fa, lo fa in modo troppo conservativo. L’imbarazzante conseguenza è che l’utente poco sgamato, affidandosi al sistema (come sarebbe giusto che fosse), possa finire per avere un’esperienza di viaggio negativa.

Con un navigatore così per le ricariche chi fa da sé…

Ho effettuato proprio di recente un viaggio Riva del Garda – Roma e ritorno (1200 km complessivi), con un tempo totale di viaggio di 15 ore. Due soste all’andata: prima sosta presso la stazione di servizio autostradale di Secchia Ovest e seconda e ultima sosta presso la stazione Ionity di Valdichiana. Tempo complessivo di viaggio: 7 ore e 20 minuti. Due soste al ritorno: la prima presso la Ionity di Valdichiana e la seconda presso la Ionity di Carpi, per un tempo complessivo, anche in questo caso, di 7 ore e 40 minuti. Non male. È più o meno il tempo che impiegavo a bordo di un’Audi A4 diesel. Ma il punto è che questo è stato possibile solo grazie alla mia pianificazione. E non a quella dell’auto, che, all’andata, mi avrebbe fatto uscire dall’autostrada per andare a ricaricare presso una FAST Enel X a Sasso Marconi, e poi chissà dove altro. Con un tempo stimato di percorrenza di oltre 9 ore. Peccato davvero.

E la batteria come sta? È al 95%, certificato

E veniamo a quel che tutti mi chiedono: quanto ha perso la batteria dopo tutti questi km?Nell’utilizzo quotidiano non ho avuto modo di rilevare alcun degrado. Ma ho sottoposto le celle a un test tramite il sistema di diagnostica di Aviloo. E il risultato è stato che lo stato di salute del pacco batteria, dopo 50.000 km e 18 mesi di utilizzo, è ancora del 95%. Consideriamo che generalmente le batterie al litio subiscono una perdita percentuale della capacità di mantenimento della carica maggiore nei primi due anni. Per poi vedere rallentare parecchio il decadimento. Mi considero quindi molto soddisfatto anche di questo aspetto. Utile ricordare che la mia auto è stata ricaricata per la maggior parte presso colonnine in corrente alternata e solo più raramente presso colonnine ultra FAST (responsabili di un più rapido deterioramento della batteria).

50mila km con la VW ID.3/ La batteria dice quanto bene l’avete trattata

Abbiamo chiesto ad Aviloo (qui il primo test effettuato sulla mia ID.3 dopo i primi 10.000 km) di commentare il risultato del test. Ecco il parere del CFO, Nikolaus Mayerhofer. “Il test di una batteria permette di fare luce su quanto bene essa sia stata trattata nel tempo. Se i risultati sono scarsi dopo il primo anno (non è questo il caso), non c’è motivo di preoccuparsi, perché avete davanti a voi ancora molti anni per modificare il vostro comportamento per proteggere meglio la vostra batteria. Ad esempio lasciare sempre l’auto carica al 100% non è consigliabile. Una volta modificato il comportamento, potete eseguire un nuovo test e ottenere un nuovo risultato che vi dirà che le misure intraprese hanno sortito i loro effetti. Quindi noi raccomandiamo chiaramente test a cadenza regolare, ad esempio ogni anno. In particolare, all’avvicinarsi della conclusione del periodo di garanzia, il consiglio è di effettuare un nuovo test. Al fine di rilevare eventuali problemi relativi a un eccessivo abbassamento dell’autonomia, a potenziali celle difettose o a una anomala gestione termica della batteria”.

CONCLUSIONI – Nel complesso credo che quello di ID.3 sia un’ottimo progetto. L’auto, nella versione con batteria da 58 kWh (come la mia 1st) si acquista ad un prezzo che parte da meno di 39.950 euro, meno gli incentivi in arrivo. Può, a mio avviso, costituire una valida alternativa per moltissime persone: grande qualità, ottima guidabilità e consumi contenuti. I prossimi aggiornamenti OTA hanno la potenzialità di poter porre rimedio alla carenza del sistema di pianificazione dei viaggi. Speriamo Volkswagen lo capisca e ci si dedichi.

