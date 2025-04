42 mila km in Audi Q4, a questi costi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

42 mila km in Audi Q4. Dopo due anni Michele, un lettore pugliese, traccia un bilancio della sua esperienza, con consumi costi e un giudizio complessivo.

di Michele Barile

“Vi seguo da un po’ e voglio condividere la mia esperienza dopo due anni alla guida di un’auto elettrica. Vivo in Puglia, ad Andria e posseggo in leasing un’AudiQ4 35 e-tron con batteria da 55kWh. Sono rimasto affascinato dalla guida in elettrico dopo aver provato la Mazda MX-30 di un parente, E ho deciso di cambiare la mia Volvo XC40 diesel con la Q4, con la quale ho percorso 42.000 Km senza alcun problema“.

42mila km in Audi Q4: “Quanto spendo per le ricariche, quanto consumo”

“Ricarico quasi sempre con la Wall-box installata nel parcheggio aziendale. Oppure con caricatore domestico nel box di casa a tariffe compresetra 0.29-0.39 KW/h, con un costo totale di ricarica che varia tra 13-17 euro. Con i quali ho una percorrenza media in autostrada di 220-250 Km in inverno e 280-300 in estate, quindi un costo/km medio di circa euro 0,065. Altri vantaggi sono l’accesso alle ZTL (con rilascio di specifico permesso). Parcheggi riservati per le ricariche (spesso liberi ed in posizioni strategiche). Esenzione dal pagamento del bollo per 5 anni. Manutenzione programmata con costi irrisori per un’Audi (costo del tagliando a 36.000 Km euro 235). Quando viaggio, ricarico spesso alla rete ormai capillare in tutta Italia, preferendo i Supercharger Tesla per velocità di ricarica e costi inferiori. Ma anche nelle Free to X, Ewiva, Enel X, Plenitude. Sino ad ora non ho mai avuto alcun tipo di problema di reperimento e funzionamento delle colonnine, anche viaggiando in zone interne di Basilicata o Abruzzo“.

Mancano le ricariche? Balle, ne trovi ovunque. Quanto allo stile di guida…

“La rete in Italia c’è ed è capillare, sui costi possiamo ovviamente discuterne. Ma smentisco categoricamente, in base alla mia esperienza, quanto spesso leggo spesso su alcune testate circa colonnine non sufficienti e/o non disponibili, balle totali. La guida è piacevole, fluida, silenziosa, senza vibrazioni, accelerazioni fulminee (0-100 in 9″), senza emissioni di CO2. L’auto poi è connessa con le varie app, si ha davvero la sensazione di guidare un’auto moderna. Non penso di ritornare mai più al motore endotermico, qualora continuassero a produrre auto con quella tecnologia. Quanto allo stile di guida, ben sappiamo dell’incidenza sull’autonomia. Bisogna dimenticare la guida che si aveva con motore endotermico (con acceleratore sempre premuto). Ma, una volta raggiunta la velocità desiderata, lasciare scorrere l’auto e dosare l’acceleratore solo per il mantenimento della velocità di crociera, senza superare il 20-25% di potenza“.

42 mila km in Audi Q4: “Troppe critiche da chi l’elettrico non l’ha mai provato”

“In discesa il consumo è davvero basso, Quest’inverno ho percorso 250 km da Ovindoli (AQ) sino alla ricarica sulla A16 a Grottaminarda (AV) con temperature tra -3°C e +5°C, rientrando in Puglia (per ulteriori 125 km) con una sola ricarica di 45 minuti. A fronte della mia esperienza, consiglio a chi fa molti km in autostrada di optare per un’auto con batteria da circa 80 KWh, con autonomia reale intorno ai 400–450 km. Scelta che adotterò io per la prossima elettrica. Vedo spesso critiche e dure prese di posizione in trasmissioni televisive e su alcune testate giornalistiche sulle auto elettriche. Non capisco il motivo, possiamo scegliere liberamente quale propulsione utilizzare, elettrico o endotermico. Sarà la domanda/offerta a determinare l’andamento del mercato. Prima di avventurarsi in feroci critiche, però, l’elettrico andrebbe quantomeno provato, cosa non del tutto ovvia per qualcuno. L’incertezza sarà pur legata ai vincoli imposti dalla UE. Ma in generale i costi delle auto sono molto alti, non solo delle elettriche, questo spiega la crescita esponenziale del mercato dell’usato“.