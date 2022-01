400 Supercharger installati in Italia, annuncia Tesla

400 Supercharger già installati in Italia: l’ha annunciato Tesla con un telegrafico post su Instagram. “California”, ha commentato un follower, congratulandosi.

400 Supercharger (in gran parte sono al Nord)

Lo diciamo da tempo: Tesla fa ottime macchine, le elettriche più vendute al mondo. Ma la vera libidine di chi le guida sta nel poter contare su una rete di ricarica esclusiva (per ora), capillare e a prezzi super-competitivi. I produttori tedeschi ci stanno provando a costruire qualcosa che assomiglia alla rete dei Supercharger, alleandosi in Ionity. Ma lo fanno tra mille difficoltà, con molti mal di pancia e un ritmo di installazione che non è paragonabile a quello dei Supercharger. Tanto che la Volkswagen, non del tutto soddisfatta di Ionity, ha deciso di fare anche da sé cercando nuovi alleati in ogni Paese. In Italia si è accordata con Enel X per installare addirittura 3 mila punti di ricarica aperti a tutti in 700 località entro il 2025. Una competizione che non può che far bene a chi possiede un’auto elettrica, per disporre di una rete ultra-fast con cui affrontare i viaggi più lunghi.

Dove si vendono più Tesla: Milano, poi Trento, Roma, Brescia e Firenze

La cartina in alto, tratta dal sito ufficiale Tesla, fotografa la distribuzione a oggi dei Supercharger in Italia. Con un grande affollamento al Nord, dove le stazioni di rifornimento di Elon Musk sono un po’ ovunque, un po’ meno al centro, ancora poco al Sud. In Sicilia e Sardegna sono segnalate solo quattro stazioni in fase di installazione. Già attive una in Calabria, una in Puglia, una in Campania…È chiaro che la distribuzione privilegia i luoghi in cui le Tesla di vendono di più e da questo punto di vista il Nord fa la parte del leone. Milano è di gran lunga in testa, seguita nella top ten da Trento, provincia nella quale (per ragioni fiscali) si immatricolano molte Tesla destinate alle flotte aziendali. Per il resto solo Roma e Firenze si inseriscono in una classifica dominata da altre città settentrionali: Brescia, Torino, Bolzano, Padova Verona e Vicenza. E anche dall’11° alla 20° posizione è tutto Nord.