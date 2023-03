300mila km e non sentirli: la e-Golf di Gabriele

300mila km e non sentirli: Gabriele, una vecchia conoscenza di Vaielettrico, ha raggiunto questo traguardo con la e-Golf. E ci racconta come sta la sua batteria. L’ha incontrato Paolo Mariano, un colloquio tra amici da cui è nato un bel VIDEO

300mila km e non sentirli: doveva usarla poco, invece…

Avevamo già raccontato la sua esperienza a 135 mila km e 160 mila km. A questo punto, dopo 5 anni di guida in montagna, come sta la batteria? Quanta autonomia ha perso l’auto? Abbiamo raggiunto Gabriele a Campo Tures (Alto Adige) per farcelo raccontare. Nel 2020 Gabriele ci aveva spiegato di aver acquistato una e-Golf pensando di utilizzarla solo per gli spostamenti a breve raggio. Operando come agente di commercio tra Alto Adige e Trentino e facendo circa 1.500 km a settimana, l’idea era di continuare ad usare la sua Passat Variant per il lavoro. Le cose non sono andate proprio così! A 5 anni dall’acquisto Paolo Mariano è andato nuovamente a trovare Gabriele. Aprendo il cofano della e-Golf c’è ben poco da vedere, ovvio, il motore non è in vista e si vedono solo alcune componenti più significative per l’usura. Più interessante è invece quello che mostra il contachilometri, che segna 300.077 km.

Quanto ha speso in ricarica? “Tra i 10 e 12 mila euro”

L’EV di Gabriele è un’e-Golf di seconda generazione con la batteria da 35,8 kWh (31,5 kWh netti). Negli ultimi 5 anni ha ricaricato per circa 45.000 kWh, al netto dell’energia recuperata dall’auto con la fretta rigenerativa e le discese. Una grossa parte delle ricariche, più o meno i due terzi, sono state effettuate presso la sua abitazione e colonnine a corrente alternata. Le restanti parte presso stazione a corrente continua. Paolo prova a fare una stima di quello che è stato il costo complessivo di ricarica, e tenendo conto di diverse variabili, la cifra si aggira tra i 10 e 12 mila euro. In realtà Gabriele pensa di aver speso ancora meno, in quanto all’inizio molte colonnine permettevano di ricaricare gratuitamente. Ed era disponibile una tariffa flat che a soli 30 euro permetteva di ricaricare 300 kW, quindi 0,10 centesimi a kWh (oggi siamo a 0,30/0,40 centesimi con le tariffe flat).

Quanto è costata la manutenzione? Tra ordinaria e straordinaria…

Paolo conferma che è falsa la leggenda metropolitana secondo la quale la manutenzione di un’auto elettrica costa di più rispetto alle alimentazioni tradizionali. Anzi, la meccanica semplificata delle EV costituisce un vantaggio in termini di costi. Facendo due calcoli, in 5 anni ha speso per la manutenzione “straordinaria” 3.000 euro. Manutenzione che ha riguardato per lo più aspetti dell’auto in realtà poco legati al powertrain elettrico. Nel tempo sono stati sostituiti gli ammortizzatori, i cuscinetti e il cronotachigrafo. Oltre a questo ono stati poi spesi altri 1.100 euro di tagliandi ordinari. Chi possiede una Golf a benzina o a gasolio sa bene che non sono certo cifre esorbitanti, anzi…

La diagnosi della batteria: a 262mila km aveva perso il 12%, poi…

Negli anni Gabriele ha effettuato più volte il test Aviloo che, tramite il monitoraggio continuo della batteria in fase di scarica, permette di certificare lo stato di salute (SOH). L’auto, con una iniziale ricarica al 100%, viene guidata fino a scaricare completamente le celle. Il software, conoscendo anche le ricariche dovute alle frenate dell’auto (recupero), calcola quanta energia la batteria è ancora in grado di stoccare. E quindi restituisce lo stato di salute espresso in percentuale. Dal monitoraggio effettuato da Gabriele risulta che dall’inizio fino a 262 mila km, la capacità del pacco-batterie ha avuto in percentuale una riduzione 12 %. Un risultato su cui possono avere influito anche fattori come la temperatura esterna. Gabriele percorre quotidianamente strade di montagna, dove nei mesi più freddi le temperature possono scendere anche a -20 °C.

300mila km e non sentirli: ora è sceso all’85%, una ventina di km persi

Gabriele è soddisfatto della sua Volkswgen e-Golf , pur essendo un modello della prima generazione dell’elettrico: “Non ti stanchi mai di guidarla, neanche dopo 400 km al giorno”. E soddisfacente è anche la prova della verità, ovvero il risultato del test Aviloo, che certifica che lo stato di salute della batteria dopo 300 mila km. Siamo all’85%, ovvero non più del 15% in meno rispetto all’inizio. Tradotto in km, dopo 5 anni l’autonomia di un’auto con batteria da 35,8 kWh, diminuisce di circa 20/25 km. Paolo chiede a Gabriele se si sarebbe reso conto di questa perdita di autonomia senza il test Aviloo. E immediatamente arriva un bel NO come risposta. Ma è chiaro che la durata delle batterie nel tempo, intesa come mantenimento della capacità iniziale, resta uno dei punti critici su cui le auto elettriche devono migliorare.