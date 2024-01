Per i gommoni elettrici il 2023 è stato l’anno del lancio o del perfezionamento di diversi modelli, ma sulla commercializzazione siamo ai primi passi. Vediamo cosa ci riserva il 2024 con alcuni dei modelli che abbiamo descritto su Vaielettrico.

Pulse 63 il gommone di Rs Electric Boat

Il 2023 è stato l’anno del potenziamento del gommone elettrico Pulse 63. Dopo averlo visto al Salone di Genova lo abbiamo testato a Mandello del Lario, in provincia di Lecco sul Lago di Como, con Davide Casetti di Negrinautica dealer esclusivo del marchio Rs Electric Boat. Sono gli inglesi di Rs Sailing che hanno sperimentato il gommone come barca di servizio nelle regate della classe RS 21.

L’imbarcazione demo che abbiamo provato (leggi qui) montava un motore da 23 kW rispetto ai 40 kW di quello in vendita. La velocità massima del modello in catalogo è di 23 nodi. Per i dati tecnici, l’autonomia e i modi e i tempi della ricarica vi consigliamo la visione del video.

IL VIDEO

Naumatec naviga in elettrico con e-Tender 460

Ai gommoni tradizionali il cantiere Naumatec aggiunge il suo primo elettrico: l’e-Tender 460. Lo spinge un motore da 30 kW firmato dall’italiana Huracan Power: a 22 nodi offre un’autonomia da 45 minuti per 15 miglia (leggi qui).

Il primo prototipo è datato 2017. Tempi non ancora maturi per l’azienda, con sede a Bussero in provincia di Milano che ha venduto il suo primo modello elettrico nel 2023. Il prezzo? Siamo sui 100mila euro.

A Fano il Silent 28 speed

Il cantiere austriaco Silent Yachts ha un cantiere in Italia, a Fano nelle Marche, dove oltre ai grandi catamarani solari sta lavorando a Silent 28 speed. Un tender da 8.6 metri per 2.8 che può volare sopra i 50 nodi con motore elettrico da 200 kW alimentato da un pacco batteria (LiFePO4) da 100kWh.

Numeri che permettono di coprire, secondo l’azienda, più di 70 miglia a velocità di crociera da 30 nodi (leggi qui).

Una startup tutta italiana con Navia Yachts

In piena stagione estiva 2023 ha esordito in acqua Navia Yachts. Il primo gommone elettrico della startup, ha raccolto 250mila euro, guidata dal Ceo Guglielmo La Via che ha annunciato il via alla commercializzazione nel 2024. Alleanza italo-norvegese nei gommoni, con i motori elettrici di Evoy.

Qualche dato spiegato dal fondatore: “Lunghezza fuori tutto 6,65 metri, scafo 6 metri e larghezza 2,67 metri. Velocità massima 35 nodi e 20 di crociera. Pesa 1200 kg con le batterie incluse, omologazione C per 10 persone a bordo“. L’ Autonomia? “Offriamo 25 miglia a 20 nodi con un Evoy da 120 Cv equivalenti e una batteria da 63 kWh“.

Ejet dalla Slovenia: nel 2024 punta su 9X con 50 miglia di autonomia

Il 2024 sarà l’anno di un nuovo tender elettrico per questa azienda slovena che ha già lanciato il modello 4X che si caratterizza per questi dati: velocità massima 35 nodi, motore da 60 kW alimentato da una batteria da 46.2 kWh. Quanto costa? Prezzo base 100mila euro (leggi qui).

Nel 2024 si attende il 9X con queste specifiche: motore elettrico da 270 kW e una batteria da 223 kWh, velocità massima di 35 nodi ed si annuncia un’autonomia di 50 miglia nautiche.

Vita Yacht con Vita Seal e Seadog

Vita Yacht 100% Electric, società sorella di Aqua superPower, lavora bene in Costa Azzurra dove ha consegnato un’unità anche allo Yacht Club Monaco. Nella versione gommone da lavoro e qui con l’uso intenso si punta ai risparmi economici nella spesa per il combustibile.

Per il 2024 l’azienda propone Vita Seal, un 7,2 metri con scafo in alluminio indicato sia per il leisure sia per il commercial che il SeaDog da 5,5 metri. Il primo offre una velocità di crociera

di 20 nodi e una velocità massima di oltre 30, il secondo offre una buona soluzione come gommone di servizio per le attività nei porti e nei marina. “Alle velocità ridotte tipiche dell’attività portuale, il SeaDog offre fino a 10 ore di uso continuo, mentre l’alimentazione CC consente ricariche rapide tra i turni di lavoro con una carica del 30 – 70% in soli 30 minuti“.

