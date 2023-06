20 regioni in 20 giorni: terza edizione al via. In camper

Non c’è due senza tre. Il 18 giugno riparte una nuova edizione del tour ambientalista “20 regioni in 20 giorni” promosso dal blogger Salvatore Magliozzi di Tototravel.it. Tante novità, a partire dal mezzo utilizzato per il viaggio green: un camper autosufficiente dal punto di vista energetico

Salvatore Magliozzi lo aveva promesso un anno fa, “nel 2023 riparto”. E le promesse vanno mantenute.

È tutto pronto per una nuova, attesa, puntata di “20 regioni in 20 giorni”, il Giro d’Italia green con protagonista il blogger-viaggiatore romano fondatore di Tototravel.it.

Dopo due edizioni (2020 e 2022) di successo, il 18 giugno riparte l’e-tour che ha come scopo principale quello di portare in giro per la Penisola un messaggio di sensibilizzazione ambientale, di salvaguardia e rispetto della natura e dei suoi tesori.

Come? Attraversando l’Italia su un mezzo elettrico, ad impatto zero, sfruttando il più possibile le risorse della natura. Una tappa al giorno, toccando tutte le regioni italiane.

Partenza in Sicilia, arrivo in Sardegna, risalendo l’intero Stivale per divulgare il messaggio ambientalista ma anche promuovere ciascun territorio attraversato, ogni sua peculiarità, naturale, storica ma anche enogastronomica.

Basta scooter, tocca al camper

Se per le prime due edizioni i fedeli compagni d’avventura di Magliozzi sono stati degli scooter elettrici (Trinity di CJR Motoreco e Askoll NGS3), per il nuovo tour si è deciso di cambiare mezzo, puntando su di un campervan. Ovviamente speciale.

Il mezzo utilizzato – un Malibu Comfort 640 LE, della tedesca Malibu Reisemobile – è di classe premium, fornito di tutti gli elementi necessari per essere autonomo nei servizi e anche autosufficiente dal punto di vista energetico, potendo sfruttare delle power-station Bluetti con relativi pannelli solari.

Il concetto che la presenza del camper vuole evidenziare – sottolinea Magliozzi – è proprio quello della riduzione dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. Il camper offre tutto ciò di cui si ha bisogno senza la necessità di invadere troppo spazio o di creare fitte aree antropizzate per portarvi servizi ovunque.

Diluviani prova il bis in bicicletta

Per completare il “pacchetto ad impatto 0”, sul camper saranno caricati anche alcuni monopattini elettrici Augment, da utilizzare in caso di micro spostamenti.

Camper, monopattini… e una bici. Già, perché esattamente come un anno fa, Magliozzi sarà affiancato per l’intero tour dal biker-blogger Enrico Diluviani.

Il bergamasco, classe ’76, ritenterà l’impresa di concludere il viaggio nei 20 giorni previsti, in sella alla sua preziosa bici muscolare con cui ha già solcato i sentieri di mezzo mondo.

Nel 2022 coprì la distanza record di 3.521 km, non senza difficoltà. Quest’anno almeno sa già a cosa va incontro…

Le coccinelle

Un’altra novità importante di questa terza edizione di “20 regioni in 20 giorni” riguarda l’assenza degli amati bruchi che si trasformano in farfalle. Ma sono pronti i sostituti.

Questa volta Magliozzi ha infatti scelto come “partner” simbolo del ritorno alla natura alcune coccinelle di specie autoctona (Adalia bipunctata). Venti coppie in tutto, che saranno liberate ad ogni tappa, in segno di buon auspicio ma anche come invito ad una vita più sostenibile.

Il messaggio anche qui è totalmente green: “le coccinelle possono sostituire i pesticidi nella lotta biologica perché sono antagonisti naturali degli afidi”.

L’iniziativa annovera tra i numerosi partner anche il WWF e sarà seguita dagli entomologi di Smart Bugs, a garantire l’etica e l’eco-compatibilità dell’impresa. Che, ricordiamolo, sarà svolta del tutto ad impatto 0.

Infatti, quelle attività che inevitabilmente produrranno CO2 – in primis gli spostamenti in traghetto tra continente e isole – saranno neutralizzate grazie alla compensazione garantita dai Crediti di Carbonio “Made in Italy”, certificati da Noicompensiamo.it.

Domenica il via dalla Sicilia

Il tour scatta ufficialmente domenica 18 giugno e si concluderà venerdì 7 luglio. Imprevisti permettendo.

Prima tappa la Sicilia, con partenza dal Mons Gibel Camping Park di Belpasso (CT).

Noi di Vaielettrico ancora una volta seguiremo con interesse l’impresa di Salvatore Magliozzi, raccontandone le fasi salienti.

Perciò, stay tuned…

