17 Tesla distrutte nell’incendio allo Store di Roma: le fiamme sono divampate alle 4,30 della notte tra domenica e lunedì. In corso indagine sulle cause.

17 Tesla distrutte, danni per circa 850 mila euro

Il danno diretto può essere stimato in circa 850 mila euro, considerando un valore medio di 50 mila euro a macchina. Ma c’è un danno indiretto ancora più consistente, considerando il clima che si sta creando attorno a Tesla e le ripercussioni che questo può avere sulle vendite.

Ovviamente le modalità fanno pensare a un gesto doloso, visto episodi analoghi di cui le concessionarie Tesla sono rimaste vittime negli ultimi tempi, soprattutto negli USA. Nel mirino ci sono le posizioni politiche estreme del patron di Tesla, Elon Musk, ma nulla può giustificare gesti di questo genere.

L’incendio è scoppiato nello store di via Serracapriola, zona Torre Angela. Le 17 macchine erano parcheggiate e nessuno si trovava all’interno della concessionaria, per cui appare difficile pensare a un’origine accidentale. La sala operativa dei comando di Roma dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto le squadre della Rustica 10/A, Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

La Casa: “Stiamo attivamente indagando sull’accaduto”

A giudicare dalle foto, però, l’intervento non ha scongiurato la distruzione delle auto. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente. I siti della capitale ricordano che nelle scorse settimane episodi di intollerenza di entità meno grave si erano verificati anche nella capitale. Con atti vandalici alla Garbatella e nel quartiere San Paolo. Ma qui siamo in presenza di un preoccupante salto di qualità, su cui gli investigatori dovranno cercare di trovare movente e responsabili.

“Siamo consapevoli dell’incidente occorso a Roma il 31 marzo. Stiamo attivamente investigando l’accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell’evento“, ha commentato Tesla in una nota.

Difficile pensare che una struttura del genere non fosse presidiata da un’adeguata rete di telecamere. Ed è proprio dai filmati della notte, oltre che da eventuali rivendicazioni, che partiranno le indagini.

