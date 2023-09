13 stazioni Ewiva attivate in luglio-agosto, per un totale di 39 nuovi punti di ricarica ad alta potenza. Lo annuncia la società creata da Enel e Volkswagen. A oggi Ewiva ha realizzato in Italia 280 stazioni , con oltre 950 punti di ricarica. Le ultime installazioni soprattutto in provincia, dove forse l’iter è più semplice.

13 stazioni Ewiva, con potenze da 100 a 300 kW

In luglio le nuove stazioni state attivate a Rivoli (TO) in corso IV Novembre), con 2 infrastrutture da 300kW ciascuna per 4 punti di ricarica (PoC) totali. In Emilia Romagna, a Porretta Terme (BO) in via Renato Managlia, con 2 stazioni da 150kW ciascuna, (4 punti di ricarica). In Lombardia a Brembate (BG) in via Vittorio Veneto, è stato invece attivato un sito “Standalone”, con una infrastruttura dotata di 1 ricarica da 100kW. Nel Centro attivazioni principalmente nel Lazio. A Civitavecchia (CV), in via Tiro a Segno, con 2 IdR da 150kW ciascuna (4 PoC). A Roma, presso l’area di servizio Q8 dell’Autostrada Roma-Fiumicino Ads Magliana Sud, con 3 infrastrutture da 300kW ciascuna, per complessivi 6 PoC. In Toscana, a Pisa, in via delle Torri. In Abruzzo a Città Sant’Angelo, in Via Roberto Nasuti. In Sardegna, a Elmas nel distributore Q8 di via Sulcitana, con siti “Standalone”.

A Roncade il secondo sito premium, con 5 colonnine e lounge

Il mese di agosto ha visto l’attivazione del secondo sito Premiumdi Ewiva in Italia, presso la sede di H-Farm, l’hub acceleratore di Startup, a Roncade (TV), in Veneto. Si tratta di una stazione con un’area lounge, attrezzata con spazio relax, e 5 infrastrutture di ricarica, più precisamente, 2 coloninne da 150kW e 3 da 300kW. Per un totale di 10 punti di ricarica. Inoltre, è stato attivato in Puglia un sito“Basic” a Gioia del Colle (BA), in via Lagomagno, costituito da 2 IdR da 300kW ciascuna (4 PoC).Infine, sono stati attivati 3 siti di ricarica “Standalone” da 100kW rispettivamente in Liguria, presso il Comune di Finale Ligure (SV), in Piazza Simonetti. In Valle D’Aosta, nel comune di Saint Vincent (AO) in via Trento. E in Emilia Romagna, presso il punto vendita Conad di Reggio Emilia in viale Luxembourg.