100 elettriche a listino, ma non ci siamo ancora…L’offerta è troppo sbilanciata sui modelli di fascia alta. Quelli abbordabili li conti sulle dita di una mano.

100 elettriche a listino: le cinesi all’attacco, ma senza low-cost

L’offerta non è più ristretta come un tempo: 100 modelli, con le relative versioni, cominciano ad essere un bel punto di partenza. E il numero è destinato ad aumentare considerevolmente in questa seconda parte del 2023, grazie anche all’arrivo in forze delle marche cinesi. Già ora i modelli sono 13, a cui vanno aggiunte le tante auto di brand occidentali costruite in Cina, dalla Dacia Spring alla Tesla Model 3. Ma per il momento anche i marchi del grande Paese asiatico portano da noi soprattutto costosi Suv e berline. L’eccezione più significativa è la MG4, che non a caso sta scalando la classifica delle EV più vendute anche in Italia, salendo al quinto posto nel 2023. Stiamo parlando comunque di un’auto che ha un prezzo d’attacco a 30.790 euro. Mancano le cinesine sotto i 20 mila euro, che in patria impazzano, con una richiesta così forte da assorbire tutta la produzione.

Solo 4 modelli su 100 sotto i 30 mila euro

Le elettriche sotto i 30 mila euro sono pochissime. E una di queste, la Smart EQ ForTwo, (parte da 25.210) è destinata ad uscire di scena nel 2024. La più economica resta la Dacia Spring, a 21.450, seguita da un altro modello del gruppo Renault, la Twingo, da 23.050. La stessa 500e ha la versione d’attacco, con solo 190 km di autonomia, a 29.950 euro. È vero che da questi prezzi devi togliere incentivi e sconti, ma siamo comunque lontani dai budget dell’italiano medio. Tanto più per modelli che spesso sono la seconda auto di casa. All’estremo opposto c’è un bel gruppone di macchine, soprattutto tedesche, con prezzi d’attacco sopra i 100 mila euro. Roba da miliardari, che dà all’elettrico un’immagine da privilegiati. E in mezzo decine e decine di Suv da 40-50 mila euro. Serve un riequilibrio verso il basso. Se non ci penseranno i marchi di casa nostra, prima o poi provvederanno i cinesi.